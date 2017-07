Inbreker legt zich naast bewoonster en vraagt of hij mag blijven slapen

Bewerkt door: mvdb

3/07/17 - 12u00 Bron: NBC New York

Sungjae Song. © Bergen County Jail .

Een stalker is zaterdag opgepakt na verschillende vergrijpen in de Amerikaanse staat New Jersey. Het zwaarste en meest recente feit dateert van 18 juni. De 26-jarige Sungjae Song drong 's nachts binnen in de woning van een vrouw en legde zich naast haar in bed.