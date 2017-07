Miljonair verstopt fabelachtige schat in Rocky Mountains. Maar er lijkt een vloek op te rusten

Koen Van De Sype

Een kist met een fabelachtige schat ter waarde van 1,7 miljoen euro: dat is wat miljonair Forrest Fenn (86) zes jaar geleden verstopte in de Amerikaanse Rocky Mountains. De sleutel tot de vindplaats: een raadselachtig gedicht. En tot nu toe is het nog niemand gelukt om dat te ontcijferen. Meer nog, er lijkt wel een vloek op de schat te rusten, want al twee avonturiers bekochten de zoektocht met hun leven.

Fenn - die zelf een drang naar avontuur heeft van sinds hij een kind was en dienst deed als piloot in het Amerikaanse leger tijdens de oorlog in Vietnam - bedacht het idee voor de schattenjacht in 1988, toen hij van zijn dokter te horen kreeg dat hij nierkanker had. Zijn vooruitzichten waren niet goed: de kans dat hij het zou overleven, bleek maar 20 procent. Om mensen "hoop te geven en iets om in te geloven" besloot hij op een geheime locatie een bronzen kist te begraven met enkele gouden munten en juwelen erin. Toen hij tóch beter werd, besloot hij de schat nog indrukwekkender te maken. Lees ook James Cameron wil Titanic-schatten redden

© Facebook. Hij onthulde dat plan in zijn autobiografie - The Thrill of the Chase - die verscheen in 2010. Daarin vertelde hij ook over zijn eigen avonturen, waarin hij een onvervalste Indiana Jones bleek te zijn. In de schatkist zou hij onder meer een Spaanse ring uit de 17de eeuw gestopt hebben, gouden munten, goudklompjes, robijnen, saffieren en diamanten. En om de legende nog groter te maken zouden zijn beenderen na zijn dood ook in de kist moeten komen te rusten.



Zeespiegel

Zelf onthulde hij al dat de schat 1.524 meter boven de zeespiegel ligt en minstens 12,87 kilometer ten noorden van zijn woonplaats Santa Fe, "op een plek waar een 80-jarige man hem makkelijk zelf kan verstoppen". Een mysterieus gedicht dat hij schreef, zou aanwijzingen bevatten die naar de vindplaats leiden. "Luister naar mij en let goed op, je inspanningen zullen de koude waard zijn, als je dapper bent en je in het bos bevindt, zal ik je de schat geven", eindigt het. © Facebook.

En die verzen deden hun werk, want duizenden schattenjagers zouden al op zoek zijn gegaan naar de kist. Intussen heeft die zoektocht wel al twee leven geëist. In januari vorig jaar werd Randy Bilyeu (54) door zijn vrouw als vermist opgegeven. Hij was samen met zijn hond Leo op zoek gegaan en had tien dagen niets meer van zich laten horen. Reddingswerkers vonden alleen zijn boot en hond terug. Zijn lichaam werd uiteindelijk zes maanden later uit de Rio Grande gevist.



Lichaam

En twee weken geleden verdween Paris Wallace (52) uit Grand Junction. Hij had zijn vrouw verteld dat hij op zoek ging naar de schat en daagde niet op voor een familiefeest op 14 juni. Zijn wagen werd door hulpverleners gevonden vlakbij Taos Junction Bridge. Ook zijn lichaam werd uit de Rio Grande gehaald, enkele dagen later, 10 kilometer verderop. Randy Bilyeu (links) en Paris Wallace. © AP, Facebook.

Omdat ook al talloze mensen verloren liepen en de kleindochter van Fenn gestalkt werd omdat iemand dacht dat zij misschien de schat was, heeft de politie de miljonair nu gevraagd om de zoektocht af te blazen en "een einde te maken aan de onzin", dixit Pete Kassetas van de New Mexico State Police. "Natuurlijk willen we dat mensen naar buiten trekken en van New Mexico genieten, maar dan wel op een veilige manier. Als de schat effectief bestaat, moet Fenn die weghalen. Hij brengt levens in gevaar."



Weduwe

De weduwe van Randy Bilyeu verklaarde eerder al dat ze dacht dat de schat een verzinsel was en riep Fenn al op om de "waanzin" te stoppen. De vrienden van de miljonair betwisten dat en onder meer auteur Doug Preston verklaarde dat hij de schatkist gezien heeft voor Fenn ze begroef. © Facebook.