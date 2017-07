Man opgepakt die Frans president Macron wilde vermoorden

Bewerkt door: LB

3/07/17 - 12u04 Bron: Belga

Frans president Emmanuel Macron. © afp.

In Frankrijk is zaterdag een man opgepakt die ermee dreigde om president Emmanuel Macron te vermoorden tijdens het militaire défilé op 14 juli - de nationale feestdag - in Parijs. Dat melden Franse media op basis van gerechtelijke bronnen.