Waarom moet Al Jazeera dicht? "We maken ons niet schuldig aan misdrijf, wij vechten terug"

3/07/17 - 14u53 Bron: NOS & BBC

De tv-studio van Al-Jazeera in Doha, Qatar. In Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte zijn alle vestigingen van de nieuwszender gesloten en de uitzendingen geschrapt. © ap.

crisis qatar Al Jazeera wordt stevig onder druk gezet. Zowel Egypte, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten als Bahrein eist dat de nieuwszender de boeken dichtdoet. Al Jazeera antwoordt op haar beurt met een oproep waarin ze het belang van persvrijheid benadrukt. De sluiting van de zender is een van de eisen die de Golfstaten Qatar heeft opgelegd. "Dit is vrije meningsuiting de kop indrukken."

Al Jazeera plaatste vandaag een oproep op haar website om Qatar niet langer onder druk te zetten hen het zwijgen op te leggen. "We hebben het recht om journalistiek op een professionele manier te beoefenen en weigeren te buigen voor de druk die ons bereikt vanuit overheden of andere autoriteiten. Elke oproep om onze nieuwskanalen te sluiten of de toegang ertoe te blokkeren, is een poging om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken en het recht op informatie de kop in te drukken", klinkt het bij de hoofdredactie. "To those who demand that Al Jazeera be shut down. We too have demands" of "Aan zij die eisen dat Al Jazeera sluit, ook wij hebben eisen".



In een interview met televisiezender BBC verwoordt oud-journalist van de televisiezender, Jamal al-Shayyal, het als volgt: "Het feit dat de roep tot sluiting komt van landen die direct betrokken zijn bij het creëren of financieren van extremistische organisaties en terreur, is écht ironisch. Niemand heeft bewijzen dat wij ons schuldig maken aan een misdrijf. Dit is dan ook belachelijk. Het personeel blijft hoedanook werken om de persvrijheden te verdedigen. Wij blijven spreken." (lees hieronder verder)