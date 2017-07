Bus brandt volledig uit na zwaar ongeval in Beieren: politie vreest voor 18 doden

TT

3/07/17 - 09u42 Bron: Belga

© reuters.

Duitsland In de Duitse deelstaat Beieren zijn vanochtend 30 mensen gewond geraakt bij een busongeval. De reisbus botste met een vrachtwagen en brandde daarna volledig uit. Volgens de politie zijn nog 18 mensen vermist, de hulpdiensten vreest dat zij allen in de brand gebleven zijn.

De bus brandde volledig uit op de A9. © reuters. © reuters.

Aan boord van de bus zaten 46 passagiers en 2 bestuurders. Volgens de officiële balans raakten 30 van 48 inzittenden gewond - onder wie twee in kritieke toestand verkeren - en worden de 18 overigen vermist. Eerder werd nog van 31 gewonden en 17 vermisten gesproken.



Op de snelweg A9 ter hoogte van Stammbach reed het voertuig rond 7 uur aan het begin van een verkeerswerf een traag rijdende vrachtwagen aan. De bus reed in de richting van Nürnberg in het zuiden. De bus vloog na de aanrijding meteen in brand en brandde vrijwel volledig uit.



Waarschijnlijk zijn de 18 vermisten niet meer tijdig uit de bus kunnen ontsnappen. De politie sluit dan ook niet uit dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen. "We moeten van een heel ernstig ongeval uitgaan", aldus een politiewoordvoerder. "We zijn realistisch. Tegen het einde van de dag zullen we ettelijke doden te beklagen hebben." Een sprankeltje hoop is er dat "mogelijk iemand in shock weggelopen is van de bus" en nog niet is teruggevonden.



De inzittenden van de bus zouden allen volwassenen zijn. Het zou gaan om een groep gepensioneerden uit de Saksen op een uitje. Ondertussen kon ook al de chauffeur van de vrachtwagen, die ongedeerd bleef, ondervraagd worden.



De snelweg is in beide richtingen versperd. De reddingsoperatie op de A9, een belangrijke verkeersader, is nog steeds aan de gang. Ongeveer 200 manschappen van de hulpdiensten, brandweer en politie zijn er ter plaatse. Er zijn ook meerdere helikopters ingezet.



Volgens de politie zal de snelweg richting het zuiden nog de hele dag geblokkeerd blijven, richting het noorden zou in de loop van de dag weer minstens één rijvak worden vrijgegeven.