Columnist te enthousiast over Saoedische vorst

Bewerkt door: mvdb

3/07/17 - 08u36 Bron: ANP

Koning Salman van Saoedi-Arabië. © epa.

Koning Salman bin Abdulaziz van Saoedi-Arabië heeft het ontslag bevolen van een overenthousiaste columnist bij een krant in dat land. De 81-jarige vorst was er niet van gediend dat hij door de schrijver van het artikel met Allah werd vergeleken.

In het land waar de pers strikt aan banden wordt gehouden, duikelen de kranten doorgaans over elkaar heen in loftuitingen voor het staatshoofd en zijn machtige familie. Maar Ramadan al-Anzi's lovende column in de krant al-Jazirah viel totaal verkeerd bij de vorst.



Het is in het streng islamitische land niet gebruikelijk dat mensen met Allah worden vergeleken. Er zijn 99 synoniemen in de Arabische taal voor het woord Allah. al-Anzi had in zijn column twee van die woorden gebruikt in relatie tot de koning. Of er verdere maatregelen tegen de journalist en zijn krant zijn genomen is niet bekend. De krant heeft zijn excuses aangeboden.