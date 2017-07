Oekraïense miss (16) filmt lachend haar eigen dood

Chris Klomp

3/07/17 - 07u05

video Een 16-jarige schoonheidskoningin uit Oekraïne heeft lachend en drinkend haar eigen dood gefilmd. Het meisje zat samen met een 24-jarige vriendin in een BMW en had met haar gsm een livestream aangezet. Op de beelden is te zien dat het tweetal een feestje viert in de auto. Plotseling raakt de BMW van de weg en knalt op een lantaarnpaal. Beide inzittenden kwamen om.

Sofia Magerko © East2Westnews.

De 16-jarige Sofia Magerko was meteen dood door de klap. Haar 24-jarige vriendin Dasha Medvedeva stierf onderweg naar het ziekenhuis. Sofia won een lokale missverkiezing in de stad Izyum en vertelde tijdens de livestream op Instagram dat ze zo genoot van het leven.



Op de livestream is te zien hoe Sofia uitbundig met haar vriendin aan het zingen en lachen is. Op een gegeven moment filmt ze de weg voor haar. De BMW lijkt met hoge snelheid over de weg te rijden. Dan gaat het beeld hevig schudden en is de klap tegen de lantaarnpaal te horen.



Livestream loopt verder

Even later is op de livestream de stem van een man te horen die bij het wrak van de BMW is aangekomen. Hij zegt dat er een dood lichaam in de auto ligt en een ander lichaam uit de auto is geslingerd. Daarna belt hij de hulpdiensten.



De politie in Izyum bevestigt de twee verkeersdoden maar is nog niet naar buiten gekomen met de oorzaak van het ongeluk. De BMW zou na de lantaarnpaal geraakt te hebben ook nog tegen een boom zijn gevlogen.