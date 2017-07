China boos na "ernstige provocatie" door VS in Zuid-Chinese Zee

Bewerkt door: ib

3/07/17 - 06u21 Bron: Reuters

De USS Stethem komt aan in Shanghai. (Archieffoto). © afp.

Een Amerikaans oorlogsschip is deze nacht heel dicht langs het eilandje Triton in de Zuid-Chinese Zee gevaren. Enkele uren voor een telefoongesprek tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump, verweet Peking de VS een "ernstige politieke en militaire provocatie".

Het Amerikaanse oorlogsschip USS Stethem vaarde op een afstand van zo'n twaalf zeemijlen langs de kust van het eilandje Triton in de Zuid-Chinese Zee, wat de Chinezen duidelijk niet zinde: ze stuurden oorlogsschepen en vliegtuigen om de Amerikaanse schepen weg te jagen.



Volgens de door de staat gecontroleerde Chinese tabloid Global Times spelen de Verenigde Staten "politieke spelletjes in de Zuid-Chinese Zee, maar zullen die de Chinese activiteiten in de regio niet kunnen belemmeren."



Vrije doorvaart

De Amerikaanse regering laat weten dat het gaat om het principe van de vrije doorvaart. Het eiland, dat deel uitmaakt van de Paraceleilanden, wordt niet alleen door China opgeëist, maar ook door Vietnam en Taiwan. Lees ook Brits megavliegdekschip van 3,5 miljard euro vaart voor het eerst uit

