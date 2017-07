Reddingshelikopter crasht op Java: acht doden

Bewerkt door: ib

05u30 Bron: AP

De Sileri krater op het Dieng Plateau. © ap.

Een helikopter die mensen moest evacueren bij een vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Java, is gisteren neergestort. Bij de crash zijn alle acht inzittenden om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten laten weten.

Reddingswerkers bij de Sileri-krater. © ap.

Door de uitbarsting van de vulkaan in het toeristisch gebied Dieng Plateau raakten zo'n tien mensen gewond. Een helikopter met vier bemanningsleden en vier reddingswerkers aan boord werd naar de plek van de uitbarsting gestuurd om de gewonden bij te staan, maar crashte op slechts drie minuten van de landingsplaats in de buurt van het dorp Candiroto in het Temanggung-district op Centraal-Java.



Volgens het adjunct-hoofd operaties van de National Search and Rescue Agency, Heronimus Guru, heeft geen van de inzittenden het ongeluk overleefd.



Plotselinge uitbarsting

Eerder op de dag spuwde de Sileri-krater op het Dieng-plateau koude lava, modder en as tot een hoogte van 50 meter de lucht in. De plotselinge uitbarsting gebeurde aan het einde van de ochtend toen er ongeveer zeventien bezoekers rond de krater waren. De tien gewonden zijn behandeld in een ziekenhuis.



De krater is een populaire toeristische trekpleister vanwege het koele klimaat en de negende-eeuwse Hindu-tempels. De laatste uitbarsting dateerde van 2009.