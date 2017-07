Acht gewonden bij schietpartij aan moskee in Avignon

Bewerkt door: ib

Bij een schietpartij aan een moskee in Avignon, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn gisterenavond acht mensen lichtgewond geraakt. Dat meldt het parket, dat de piste van een terreurdaad meteen wegwuift.

Volgens de eerste getuigenissen stapten twee mannen rond 22.30 uur uit hun wagen en openden ze het vuur vlakbij de moskee. Een van de mannen gebruikte daarbij een jachtgeweer. Onder de acht gewonden is een meisje. Niemand is er erg aan toe, bevestigt het parket.



Moskee geen doelwit

"Voor zover we weten was de moskee niet het doelwit", verzekert het parket, "Het incident speelde zich wel af in de straat van het gebouw maar er is geen link mee".



Volgens ooggetuigen zaten er vier mannen in de wagen, allemaal met een bivakmuts over het hoofd. De daders zijn nog steeds voortvluchtig.



Er is een onderzoek geopend.