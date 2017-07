Bewerkt door: ib

3/07/17 - 02u00 Bron: Belga

Blauwhelmen in de Centraal Afrikaanse Republiek. (Archieffoto) © epa.

Bij vuurgevechten tussen blauwhelmen en leden van de vroegere islamitische rebellencoalitie Séléka in Kaga-Bandoro in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn zaterdag zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Dat meldt een ngo die aanwezig is in de regio.