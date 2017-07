Dode gevallen bij zware brand in vluchtelingenkamp in Libanon

KVE

Het Syrisch vluchtelingenkamp al-Raed, in het oosten van Libanon, is vandaag getroffen door een zware brand. Daarbij is een dode gevallen, aldus het Libanese National News Agency. Zes anderen raakten gewond door een rookvergiftiging. Ze werden overgebracht naar een ziekenhuis, maar hebben dat intussen alweer verlaten.