EU pompt 50 miljoen in antiterreurtroepenmacht in Sahel, meer dan 400 miljoen nodig

2/07/17 - 18u40 Bron: Belga

Frans president Emmanuel Macron (links) spreekt met Mali's president Ibrahim Boubacar Keita tijdens de G5-Sahel top. © afp.

De leiders van de zogenaamde G5-Sahel (Mali, Mauritanië, Burkina Faso, Niger en Tsjaad) hebben 423 miljoen euro nodig voor de oprichting van een anti-terreurtroepenmacht in de regio. Dat maakte de Malinese president Ibrahim Boubacar Keita vandaag bekend tijdens een top in de Malinese hoofdstad Bamako, die ook bijgewoond werd door de Franse president Emmanuel Macron. De troepenmacht moet tegen eind dit jaar op de been gebracht zijn. Tien dagen geleden verwelkomde de VN-Veiligheidsraad in een resolutie de oprichting ervan, maar ging hij niet zover de troepenmacht fondsen of een mandaat te geven.