"De eisen van de Arabische landen zijn gemaakt om verworpen te worden": Qatar aanvaardt ultimatum niet

Bewerkt door: ESA

2/07/17 - 15u50 Bron: Belga

Een traditioneel Arabisch schip vaart voor het financiële district van Qatars hoofdstad Doha. © ap.

De Golfstaten zijn van plan om bijkomende sancties te treffen tegen Qatar, nu het ultimatum tegen dat laatste land bijna is afgelopen. Volgens de nieuwszender al-Arabiya, die onder de controle van het Saoedische regime valt, wordt momenteel een nieuwe lijst met mogelijke maatregelen voorbereid.

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte hebben Qatar er vorige maand van beschuldigd het terrorisme te ondersteunen. Ze hebben het land tot vandaag de tijd gegeven om aan een reeks eisen te voldoen. Zo moeten onder meer alle diplomatieke banden met Iran worden stopgezet. Qatar moet ook een Turkse militaire basis in opbouw op zijn grondgebied sluiten en de Moslimbroederschappen verbieden. Daarnaast moet ook de Qatarese nieuwszender al-Jazeera uit de ether worden gehaald.



Qatar heeft al aangegeven dat het niet van plan is om daarop in te gaan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mohammed bin Abdulrahman al-Thani vormen de eisen een schending van de Qatarese soevereiniteit. "De eisen van de Arabische landen zijn gemaakt om verworpen te worden", zo deelde hij nog mee op Twitter.



Als gevolg daarvan zijn Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte al een lijst met nieuwe sancties tegen Qatar aan het "bestuderen", zo meldt al-Arabiya. De nieuwszender treedt niet verder in detail over de mogelijke maatregelen.



De vier landen hadden vorige maand al hun diplomatieke banden met Qatar opgeschort en de grenzen met de golfstaat gesloten. Verwacht wordt dat de nieuwe sancties ten vroegste morgen worden afgekondigd.