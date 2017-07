Drugsbaron bleef dankzij valse identiteit en plastische chirurgie 30 jaar uit handen van politie - nu is hij gevat

kv

2/07/17 - 05u06 Bron: ANP, BBC

© getty.

BRAZILIË De Braziliaanse politie heeft een van de grootste drugshandelaren van Zuid-Amerika gearresteerd. Het gaat om drugsbaas Luiz Carlos da Rocha, die al dertig jaar op de vlucht was voor de politie. Hij gebruikte onder meer plastische chirurgie om uit handen van de agenten te blijven en gebruikte verschillende identiteiten.

Da Rocha moet als hij veroordeeld wordt meer dan vijftig jaar de gevangenis in, schrijven lokale media. Volgens de politie leefde Da Rocha buiten de schijnwerpers, onder de naam Vitor Luiz de Moraes. Agenten vergeleken foto's van De Moraes met die van de drugsbaas en concludeerden dat het om dezelfde man moest gaan.



Met zijn drugsimperium produceerde Da Rocha cocaïne in Bolivia, Peru en Colombia, waarna de drugs via een ingewikkeld logistiek systeem naar Europa en de Verenigde Staten werd vervoerd. De politie schat dat Da Rocha's imperium zo'n vijf ton coke per maand vervaardigde.



Tijdens de politieoperatie, die de naam 'Spectrum' kreeg, werden onder andere ook vastgoed, boerderijen, luxevoertuigen en vliegtuigen van Da Rocha ter waarde van zo'n 9 miljoen euro in beslag genomen.



De topcrimineel zou 100 miljoen dollar (87 miljoen euro) met zijn handel hebben verdiend. De politie probeert zijn geld en bezittingen terug te vorderen.