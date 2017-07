Tweetende Trump verdedigt zich: "Mijn twittergebruik is modern"

lva

Nadat hij deze week weer eens onder vuur lag vanwege zijn Twitteruitbarstingen heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich verdedigd. Op Twitter liet hij weten dat de manier waarop hij sociale media gebruikt past bij een 'moderne' president.

My use of social media is not Presidential - it¿s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Jul 01 00:00:00 MEST 2017

Trump kreeg veel kritiek te verwerken nadat hij afgelopen week van leer trok tegen de MSNBC-presentatrice Mika Brzezinski. Hij noemde haar 'geschift' en zei dat hij haar 'bloedend na een facelift' had gezien in zijn resort Mar-a-Lago in Florida. Ook meerdere van zijn eigen partijgenoten verweten hem hierna dat zijn scheldtirades niet 'presidentieel' zijn.



Hoewel er voor de Amerikaanse president een speciale Twitteraccount gereserveerd is (@POTUS), gebruikt Trump nog steeds zijn eigen account @realDonaldTrump. Hij laat zich via dit kanaal schaamteloos uit over de meest uiteenlopende thema's, vooral media en politiek.



De Amerikaanse president haalt zijn inspiratie voor zijn tweets vooral uit nieuws- en praatprogramma's op voornamelijk conservatieve zenders, zoals Fox News, die niet altijd juiste informatie verspreiden. Media die niet positief over hem berichten, waaronder CNN, zijn volgens hem 'fake news'.