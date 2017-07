Alles rood-wit: Canada viert 150ste verjaardag

Door: redactie

2/07/17 - 01u39 Bron: Belga

© reuters.

Canada viert feest. Het land bestaat 150 jaar en dat gaat gepaard met concerten, optochten, barbecues in zowat alle steden en dorpen. Zaterdagavond staan honderden vuurwerken gepland, maar door de hevige regenval in het oosten van het land dreigen die in het water te vallen.

© reuters. In de hoofdstad Ottawa zijn honderdduizenden mensen opgedaagd voor de feestelijkheden. Voor hen dreigt wel -ook letterlijk- een koude douche: door de aanhoudende regen vrezen de organisatoren het vuurwerk te moeten afgelasten. Wat ze wel al kregen was onder meer een optreden van het -uit Canada afkomstige- Cirque du Soleil, een akoestische set van Bono en The Edge van U2 en optochten. Lees ook OVERZICHT: in deze landen mogen holebi's trouwen

