Hittegolf in Bulgarije eist vijf doden

lva

2/07/17 - 02u20

© afp.

In de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn gisteren vijf mensen om het leven gekomen door de hittegolf die het land teistert, met temperaturen tot 44 graden Celsius. Dat melden ziekenhuisbronnen.

Meisje zoekt verkoeling in een fontein in de Bulgaarse hoofdstad op een bloedhete eerste juli. © epa.

De hulpdiensten in het Oost-Europese land moesten uitrukken voor honderden mensen die onwel waren geworden door de warme temperaturen.



De Bulgaren krijgen de raad overdag binnen te blijven en de hulpdiensten enkel te bellen als het echt nodig is. Sofia heeft al jaren een chronisch gebrek aan ziekenwagens: ongeveer 25 ploegen verzekeren de dienst in de stad die twee miljoen inwoners telt.



Het zijn de eerste slachtoffers sinds het begin van de hittegolf in Bulgarije.