Officieel einde van ebola-uitbraak in Congo

MV

1/07/17 - 15u44 Bron: Belga

© afp.

De ebola-uitbraak die twee maanden geleden in Congo begon is voorbij. Dat heeft de Congolese minister van Gezondheid, Oly Ilunga Kalenga, zaterdag bekendgemaakt. Het virus eiste vier doden. De voorbije 42 dagen zijn geen nieuwe gevallen gemeld.

In de noordelijke Bas-Uele-provincie waren vijf bevestigde en drie waarschijnlijke gevallen.



De Congolese autoriteiten gaven de toestemming voor het gebruik van een experimenteel vaccin, maar dat werd uiteindelijk niet ingezet vanwege logistieke problemen.



Sinds de ontdekking van het virus, in 1976 in Congo, kreeg het land al zeven keer te maken met ebola. De vorige uitbraak, in 2014, maakte 49 doden. In datzelfde jaar eiste het virus in West-Afrika 11.000 mensenlevens.