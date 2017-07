"Dit is shockerend": Amerikaanse staten weigeren informatie over kiezers over te maken aan Trumps kiescommissie

TT

1/07/17 - 12u52 Bron: The Hill, Washington Post, The New York Times

© photo news.

Verenigde Staten In totaal hebben nu al 25 van de 50 Amerikaanse staten geweigerd gevoelige informatie over hun inwoners over te maken aan de regering van president Trump. De regeringscommissie die kiesfraude moet onderzoeken, had daarom gevraagd, maar zowel Democratische als Republikeinse staten zien dat niet zitten.

VS-vicepresident Mike Pence met president Trump. © afp. De commissie die fraude bij de Amerikaanse verkiezingen moet onderzoeken, kwam er na de claim van Trump zelf dat er miljoenen illegale stemmen waren uitgebracht bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Trump kreeg daarbij bijna drie miljoen stemmen minder dan zijn tegenstandster Hillary Clinton, maar dankzij het getrapte systeem van kiesmannen werd hij toch president.



Trump gaf zelf geen enkel bewijs voor zijn uitspraak. Experts en politici aan beide zijden van het politieke spectrum hebben ze dan ook al herhaaldelijk verworpen. Toch onderzoekt de 'adviescommissie Verkiezingsintegriteit' de zaak onder leiding van vicepresident Mike Pence.



Deze week kregen de ministers van Binnenlandse Zaken van de 50 staten allemaal een brief in de bus, met de vraag informatie over kiezers over te maken. De commissie wil de namen, adressen, geboortedata en partij-aangehorigheid weten, maar ook of kiezers een strafblad hebben, wat hun militaire status is, of ze vroeger zijn gaan stemmen en wat de laatste vier cijfers van hun socialezekerheidsnummer is. Lees ook Amerikaans tv-duo: "Trump eiste verontschuldiging of anders zou hij slecht artikel in roddelblad laten publiceren"

