Europa neemt in Straatsburg afscheid van oud-bondskanselier Helmut Kohl

1/07/17 - 11u36 Bron: ANP

De kist van Helmut Kohl in het Europese parlement. © ap.

In Straatsburg is sinds 11 uur de ceremonie rond de Europese staatsbegrafenis van de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl aan de gang. De kist met het lichaam van de overleden politicus werd vanochtend vanuit zijn woning in het Duitse Ludwigshafen-Oggersheim naar de Franse stad gebracht.

Daar werd de kist neergezet in een speciale ruimte om aan het begin van de ceremonie naar de vergaderzaal van het Europese parlement te worden gebracht. Behalve zowat alle Europese leiders en EU-parlementariërs zijn ook oud-president Bil Clinton van de VS en premier Dmitri Medvedev van Rusland bij de ceremonie. Clinton was een goede vriend van Kohl en zal een toespraak geven. Voor ons land is premier Charles Michel aanwezig.



Het is de eerste keer dat er een afscheidsplechtigheid plaatsvindt in het Europese parlement. Kohl overleed twee weken geleden op 87-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Ludwigshafen. Hij was bondskanselier van 1982, toen nog van West-Duitsland, tot 1998. Na de val van de Muur in 1989 zorgde hij mee voor een snelle hereniging met Oost-Duitsland. Samen met de Franse president François Mitterand was Kohl een van de grote trekkers van het Europese project.



"Hoofdverraadster Merkel"

Kohl voelde helemaal niets voor een Duitse staatsbegrafenis. Tot het einde van zijn leven vervulde de gedachte dat "hoofdverraadster" Angela Merkel zijn grafrede zou uitspreken hem met afschuw. Toch zal Merkel in Straatsburg een toespraak geven.



Na de Europese staatsbegrafenis wordt het lichaam van de CDU-voorman per helikopter opnieuw naar zijn woonplaats Ludwigshafen gevlogen, om daarna via de Rijn naar Speyer te varen.

Vanavond vindt in de Dom voor genodigden een mis plaats, die voor het grote publiek buiten op beeldschermen is te volgen. Daarna wordt Kohl onder militaire begeleiding naar zijn laatste rustplaats gebracht. De begrafenis zelf vindt in familiekring plaats.



Daarbij is een van zijn zoons niet aanwezig. Kohl leefde in onmin met Walter Kohl, die het bovendien niet kon verkroppen dat zijn vader niet naast zijn moeder komt te liggen.

