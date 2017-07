Door: redactie

De Duitse oud-bondskanselier Helmut Kohl krijgt vandaag een Europese afscheidsceremonie in het Europees parlement in Straatsburg. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in het parlement. Kohl overleed twee weken geleden op 87-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Ludwigshafen. Volg de plechtigheid hier vanaf 11 uur.