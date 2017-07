Kohl krijgt eerste Europese staatsbegrafenis

kv

De voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl krijgt vandaag als eerste een Europese staatsbegrafenis. In het Europese parlement in Straatsburg spreken onder anderen Angela Merkel, de Amerikaanse oud-president en goede vriend Bill Clinton en de Franse president Emmanuel Macron. Kohl zal worden opgebaard in een kist die wordt bedekt met de Europese vlag.