Savannah en verdachte voor haar dood op videobeelden te zien

Chris Klomp

30/06/17 - 20u23

© anp.

De verdachte van het doden van de 14-jarige Nederlandse Savannah Dekker zou samen met haar op filmbeelden te zien zijn in de buurt van de plek waar het meisje uiteindelijk is gevonden. Dat stelt de RTL Nieuws.

De 16-jarige jongen uit Den Bosch zou daarnaast spullen van Savannah mee hebben genomen naar zijn huis.



Het lichaam van Savannah, die sinds donderdag 1 juni vermist was, werd drie dagen later aangetroffen door een toevallige voorbijganger in een sloot bij een industrieterrein in Bunschoten (provincie Utrecht). De verdachte werd de daaropvolgende nacht aangehouden.



Doodsoorzaak niet duidelijk

Uit het onderzoek zou verder blijken dat de politie na een maand speuren nog niet weet hoe het meisje om het leven is gekomen en wat de verdachte heeft gedaan. Er zouden geen zichtbare sporen van geweld op het lichaam van het meisje zichtbaar zijn en de doodsoorzaak is dan ook nog niet duidelijk.



Savannah zou op de dag van de verdwijning op school al vrij uitgebreid contact hebben gehad over de videochat met de 16-jarige jongen. Ze meldde zich daarna ziek en sprak af om hem te ontmoeten. Thuis vertelde ze dat ze bij een vriendinnetje aan een schoolopdracht zou gaan werken. Na twee uur in de middag zijn Savannah en de verdachte gefilmd door bewakingscamera's van diverse bedrijven.



Zwijgrecht

Op beelden van bewakingscamera's later die dag is te zien hoe een jongen fietst op de damesfiets van Savannah. De 16-jarige verdachte is door de politie geconfronteerd met de beelden, maar hij zegt zichzelf niet te herkennen. De jongen geeft wel toe contact te hebben gehad met haar en een afspraakje te hebben gemaakt. Hij zegt niets over het overlijden van het meisje en beroept zich bij lastige vragen op zijn zwijgrecht.



Gevoelig

Het Openbaar Ministerie (OM) 'betreurt het dat dit soort gevoelige informatie in dit stadium van het onderzoek naar buiten wordt gebracht', aldus een woordvoerster. "Wat RTL naar buiten brengt, komt niet van het OM. We zijn altijd extra terughoudend in zaken waar jongeren bij betrokken zijn. Het onderzoek is bovendien nog in nog volle gang."