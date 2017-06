Amerikaans tv-duo: "Trump eiste verontschuldiging of anders zou hij slecht artikel in roddelblad laten publiceren"

ADN, KV

30/06/17 - 17u59 Bron: ANP, NY Times, BBC

Mika Brzezinski en Joe Scarborough. © MSNBC.

Mika Brzezinski en Joe Scarborough, de twee presentatoren van het duidingsprogramma 'Morning Joe' op MSNBC, hebben het aan de stok met Donald Trump. Nadat de rel tussen het tv-koppel en de president donderdag een hoogtepunt bereikte met enkele laag-bij-de-grondse tweets van de president, onthulden de tv-figuren vrijdag dat het Witte Huis hen probeerde te chanteren.

"Ongezonde obsessie" MSNBC's Joe and Mika: "Donald Trump is not well" https://t.co/SvKxWsQhXI via @PostOpinions — Washington Post (@washingtonpost) 30 juni 2017 In een column in de krant Washington Post zeggen de presentatoren vrijdag dat de president een "ongezonde obsessie" heeft voor hun programma. "Amerika's leiders en bondgenoten vragen zich eens te meer af of deze man geschikt is om president te zijn. We hebben onze twijfels, maar we zijn er allebei zeker van dat de man niet mentaal geschikt is om naar onze show 'Morning Joe' te blijven kijken," schrijven Brzezinski en Scarborough.



"De ongezonde obsessie van de president met 'Morning Joe' speelt niet in het voordeel van zijn mentale toestand of van het land dat hij leidt. Ondanks zijn voortdurende beweringen dat hij niet langer naar de show kijkt, vertellen adviseurs dicht bij de president ons iets anders. Dat is jammer. We geloven dat het beter zou zijn voor Amerika en de rest van de wereld als hij zijn 60-inch-plus flatscreen-TV op 'Fox & Friends' laat staan," klinkt het verder.

Afpersing Het duo doet ook een boekje open over de manier waarop het Witte Huis hen eerder dit jaar probeerde af te persen. "Dit jaar waarschuwden topmedewerkers van het Witte Huis ervoor dat de National Enquirer van plan was om een negatief verhaal over ons te publiceren, tenzij we de president zouden smeken om het verhaal tegen te houden. We hebben hun wanhopige pleidooien genegeerd," schrijven ze.



Scarborough zei vrijdag na de publicatie van de column dat het Witte Huis maar bleef bellen met verzoeken om excuses aan te bieden aan Trump. "Het is chantage'', klaagde hij. Brzezinski zei dat zowel zijzelf als haar familie werden lastiggevallen door reporters van de National Enquirer. De Witte Huis-medewerkers zouden beweerd hebben dat ze daar een einde aan konden maken met één telefoontje met verontschuldigingen naar Trump.

Twittertrump Watched low rated @Morning_Joe for first time in long time. FAKE NEWS. He called me to stop a National Enquirer article. I said no! Bad show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Weinig verrassend reageerde Trump ook vandaag weer via Twitter. Hij beweert dat Scarborough hem vroeg om het artikel tegen te houden. "Ik keek voor het eerst sinds lang naar het slechtbekeken Morning Joe. NEPNIEUWS. Hij belde mij om een artikel van de National Enquirer tegen te houden. Ik zei nee! Slechte show," zo schreef de president.

Scarborough liet zich niet van de wijs brengen en reageerde opnieuw via Twitter. "Weer een leugen. Ik heb berichten van uw topmedewerkers en telefoongegevens. Uit die telefoongegevens blijkt ook dat ik u al maanden niet meer gesproken heb," schreef de host. Yet another lie. I have texts from your top aides and phone records. Also, those records show I haven't spoken with you in many months. https://t.co/TZWiElo6Gs — Joe Scarborough (@JoeNBC) .@morningmika: "It’s been fascinating and frightening and really sad for our country" #morningjoe pic.twitter.com/Ch9fekp905 — Morning Joe (@Morning_Joe) 30 juni 2017

National Enquirer David Pecker, directeur van het moederbedrijf van de Enquirer is een medestander van Trump en dat weerspiegelt zich in de positieve berichtgeving van het roddelblad over de president. In een verklaring liet het magazine vrijdag weten dat ze niet op de hoogte zijn van enige discussies tussen het Witte Huis en Joe en Mika over hun verhaal. In juni publiceerde het blad een artikel getiteld 'Morning Joe Couple's Sleazy Cheating Scandal!' ('Het vuile bedrogschandaal van het Morning Joe-koppel', red.).