33 jaar na moord op kleine Grégory (4): ontvoerde kroongetuige Franse kleuter?

30/06/17 - 11u05 Bron: Belga

Murielle Bolle (l) was 15 jaar toen het lichaam van de kleine Grégory werd gevonden, in 1984. De vrouw wordt nu beschuldigd van ontvoering. © afp.

Murielle Bolle, kroongetuige in de zaak van de onopgeloste moord op de Franse kleuter Grégory Villemin (4), is in staat van beschuldiging gesteld voor ontvoering. De vrouw is in voorlopige hechtenis geplaatst, bevestigde haar advocaat Jean-Paul Teissonnière gisteravond. Dinsdag wordt beslist over haar eventuele verdere aanhouding.