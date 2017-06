Theresa May krijgt vertrouwen van parlement

kv

29/06/17 - 19u41 Bron: Belga

Theresa May © reuters.

De Britse premier Theresa May heeft vanavond het vertrouwen gekregen van het Britse parlement voor haar minderheidsregering, dankzij de steun van de kleine ultra-conservatieve Noord-Ierse partij DUP. Ze neemt daarmee een eerste horde.

De parlementsleden stemden met 323 voor de plannen van de nieuwe regering-May voor de komende twee jaar, en 309 tegen. De komende weken zal ze toegevingen moeten doen om zich van de steun van DUP, een fractie van tien leden, te kunnen blijven verzekeren.



Bij de parlementsverkiezingen van drie weken terug verloren de Conservatieven van May hun meerderheid in het Lagerhuis. Het was enkel door een omstreden akkoord dat ze de steun van DUP verkreeg.



Maar ook de meerderheid met DUP is fragiel. Om een tegenslag te vermijden, heeft May toegevingen moeten doen.



Ondanks deze eerste horde moet de stemming toch bitter nasmaken voor de Britse premier. Ze is immers niet zeker van haar meerderheid, en is gevoelig voor opstanden binnen haar eigen partij. Waarnemers vermoeden dat May de komende weken en maanden meer dan voorheen de consensus zal zoeken.