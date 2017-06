Verlamde rolstoelpassagier moet trappen opkruipen om vliegtuig te boarden

© Wikimedia Commons / ap.

Hideto Kijima (44), een tot aan zijn middel verlamde rolstoelgebruiker, moest op zijn handen het vliegtuig inkruipen toen hij met Vanilla Air terugvloog van het eiland Amami naar Osaka. De Japanse lagekostenmaatschappij verontschuldigde zich daarvoor, nadat Kijima op Facebook en bij de overheid zijn beklag had gedaan.

© ap.

Het incident deed zich begin juni voor maar haalt nu ook de westerse pers. Op het eiland Amami had Hideto Kijima een fantastische tijd, zo schrijft hij op Facebook. Hij zwom zelfs tussen de zeeschildpadden. En zijn vakantiehuis was helemaal voorzien voor personen met een beperking.



Maar over de terugvlucht was hij dus een pak minder enthousiast. Kijima raakte op zijn zeventiende verlamd tijdens een rugbywedstrijd. Hij zit sindsdien in een rolstoel. De ironie wil dat hij aan het hoofd staat van 'Japan Accessible Tourism Center', een non-profitorganisatie die waakt over de rechten van reizigers met een beperking. Als rolstoelgebruiker bezocht hij al zo'n 160 landen.



Op de luchthaven van Amami liep het echter mis. De boarding van het vliegtuig kon alleen vanop het tarmac gebeuren via een trap. Personeel van Vanilla Air zei hem dat Kijima's vrienden hem uit veiligheidsoverwegingen niet in zijn rolstoel de trap op mochten dragen. Kijima fulmineert daarover op Facebook: "Ik heb al vele lelijke verhalen gehoord, maar 'Ik mag niet vliegen omdat ik niet kan stappen', dát had ik niet verwacht. Een schending van de mensenrechten is het."



Bij de heenvlucht was het op de luchthaven van Kansai nochtans anders gegaann, mét een boardingbrug. Bij de landing droegen zijn vrienden Kijima in zijn rolstoel ongehinderd van het vliegtuig. Maar die optie bleek dus plots op 5 juni niet meer voorhanden.



Een boze Kijima klom dan maar uit zijn rolwagen en begon trede voor trede de zeventien trappen te beklimmen naar het vliegtuig. Kruipend, door zijn armen te gebruiken. Hij deed er drie-vier minuten over, met de hulp van zijn vrienden die hem duwden. Het personeel wilde hem aanvankelijk nog tegenhouden, maar, zo schrijft hij: "Ik moest ze negeren en blijven klimmen of ik zou nooit teruggeraken in Osaka".



Vanilla Air kroop zelf ook nadien, maar dan door het stof: "Op die manier het vliegtuig betreden, had nooit mogen gebeuren. Dat was zeker niet onze bedoeling." De budgetmaatschappij - een zusje van All Nippon aiarways - liet weten dat het voor rolstoelpassagiers in zulke gevallen een draagberrie voorziet, maar die moet vijf werkdagen voor vertrek via een formulier worden aangevraagd.



Kijima - met 200 vluchten op zijn palmares een ervaren reiziger - zei op een persconferentie dat hij tot dan toe altijd de nodige begeleiding kreeg, ook waar er geen boardingbrug was. Vanilla Air beloofde liften in te zetten op de luchthaven van Amami, net zoals ze dat al doen op alle andere dertien luchthavens waarop ze vliegen.