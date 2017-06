Venezolaanse procureur-generaal moet zich voor Hooggerechtshof verantwoorden

Bewerkt door: ib

29/06/17 - 04u30 Bron: Belga

De procureur-generaal van Venezuela, Luisa Ortega, moet volgende week woensdag voor het Hooggerechtshof verschijnen. Zij mag intussen het land niet meer uit. Ortega verzet zich steeds meer tegen het beleid van president Nicolas Maduro.

Ook de rekeningen van de hoogste magistraat van het land worden bevroren. Luisa Ortega was ooit een medestander van Hugo Chavez en zijn opvolger Nicolas Maduro, maar de jongste maanden heeft ze steeds meer kritiek op de socialistische regering.



Grondwetgevende vergadering

Zo verzet ze zich tegen de plannen van Maduro voor een grondwetgevende vergadering. Die zou zijn macht moeten uitbreiden, maar dat is volgens de procureur-generaal in strijd met de grondwet.