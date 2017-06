Braziliaanse president zegt af voor G20-top in Hamburg

Bewerkt door: ib

29/06/17 - 04u00 Bron: Belga

De Braziliaanse president Temer. © reuters.

De Braziliaanse president zegt af voor de G20-top in Hamburg, die volgende week plaatsvindt. Michel Temer ligt in eigen land zwaar onder vuur: hij wordt verdacht van corruptie.

De president wil omwille van de binnenlandse politieke perikelen liever in eigen land blijven, schrijven Braziliaanse media vandaag.



Tegen Temer loopt een aanklacht voor corruptie, maar het parlement beslist of hij ook effectief vervolgd kan worden. Voor het opheffen van zijn immuniteit is een tweederdemeerderheid nodig.



Zelf zegt Temer dat er geen bewijzen zijn.