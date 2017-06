Door: redactie

Het water van de Middellandse Zee was nog nooit zo warm als nu. Op sommige plaatsen langs de Spaanse kust is het 27 graden, dat is 3,5 graden meer dan normaal. Dat blijkt uit onderzoek van Spaanse biologen. Ook bij ons maken specialisten zich zorgen, want zo warm water is onvermijdelijk een groot probleem voor het leven in het water.