Thaise artsen waarschuwen voor dodelijk populair visgerecht

28/06/17

Miljoenen inwoners van het noordoosten van Thailand eten regelmatig koi pla, een lokaal gerecht op basis van rauwe vis met kruiden en limoen. De schotel is snel klaar, goedkoop en lekker, maar de vis is vaak besmet met een parasiet die een dodelijke vorm van leverkanker kan veroorzaken. Jaarlijks sterven zo'n 20.000 Thai aan de ziekte.

Koi pla is al generaties lang erg populair in de arme regio Isaan. In het gebied komen de meeste gevallen van cholangiocarcinoom (galwegkanker) ter wereld voor. Een van de grootste oorzaken daarvan is een parasitaire platworm die afkomstig is uit de Mekong en terug te vinden is in veel zoetwatervissen.



De parasiet kan zich, nadat hij werd opgegeten, jarenlang verbergen in de galweg, waar hij een ontsteking veroorzaakt die na verloop van tijd de agressieve kanker kan uitlokken, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. "Niemand weet ervan omdat ze in stilte sterven, zoals bladeren die van een boom vallen." Narong Khuntikeo, chirurg

Screening "Het is hier een erg groot gezondheidsprobleem... het treft families, onderwijs en de socio-economische ontwikkeling. Maar niemand weet ervan omdat ze in stilte sterven, zoals bladeren die van een boom vallen," zegt Narong Khuntikeo. Hij werd leverchirurg nadat hij beide ouders aan de ziekte verloor.



Narong zag al honderden hopeloze, vergevorde gevallen passeren op de operatietafel en brengt daarom wetenschappers, artsen en antropologen samen om de "stille moordenaar" aan te pakken. Ze bezoeken dorpen in Isaan om de inwoners te screenen op de mogelijke besmetting met de platworm en waarschuwen hen voor de gevaren van koi pla en andere gefermenteerde visschotels. Het team raadt mensen aan om de vis te bereiden en hem niet meer rauw te eten. "Ze zeggen: 'och ja, er zijn veel manieren om te sterven', maar ik kan dat antwoord niet aanvaarden." Narong Khuntikeo, chirurg

Gelatenheid Het is echter niet zo eenvoudig om de bevolking andere eetgewoonten aan te leren. Het populaire gerecht staat al generaties lang bovenaan het menu en is bovendien erg snel klaar: de dorpsbewoners vangen de vis in de vijvers die grenzen aan hun rijstvelden en bereiden er een snelle lunch mee. De mensen klagen dat het gerecht een zure smaak krijgt als de vis gekookt wordt.



Anderen laten zich niet intimideren door de gezondheidsrisico's en zeggen dat hun lot toch al bezegeld is, een visie die aansluit bij de religie van het boeddhistische land. "Ze zeggen: 'och ja, er zijn veel manieren om te sterven'," zegt Narong, "maar ik kan dat antwoord niet aanvaarden."