Regering-May doorstaat eerste test in Brits parlement

avh

28/06/17 - 21u34 Bron: Belga

© afp.

De regering van de Britse premier Theresa May, kwetsbaar sinds haar Conservatieve partij bij de vervroegde parlementsverkiezingen van 8 juni haar meerderheid verloor, heeft vanavond een eerste test in het Brits parlement met succes doorstaan. Een amendement van de Labour-oppositie over een terugschroeven van besparingsmaatregelen werd naar de prullenmand verwezen.

De parlementsleden stemden met 323 tegen 309 stemmen tegen het amendement, wat ongeveer overeenkomt met de nieuwe machtsverhoudingen in het Lagerhuis waar de Conservatieven (317 zetels) maar een kleine meerderheid hebben dankzij de steun van de tien verkozenen van de Noord-Ierse partij DUP. Het resultaat is een opsteker voor May, aan de vooravond van een vertrouwensstemming in het parlement morgen.



De Conservatieven bereikten maandag in extremis een akkoord met de DUP, die in ruil van de Britse regering de belofte kreeg dat Noord-Ierland een extra financiering krijgt van 1 miljard pond (1,1 miljard euro).



Het amendement van Labour eiste een einde aan de besparingen bij politie en brandweer, en een herwaardering van de lonen in de openbare sector, die al jaren minder snel vooruitgaan dan de inflatie. Labour, dat bij de verkiezingen een onverwachte doorbraak forceerde, hoopte voordeel te kunnen halen uit de ongerustheid binnen de Conservatieve rangen over de impopulariteit van hun besparingsbeleid.