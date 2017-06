Alaska kampt met agressieve beren: vier aanvallen in een maand tijd

Gerben van 't Hof

28/06/17 - 21u20 Bron: AD.nl

De autoriteiten in Alaska waarschuwen voor beren nadat op de Bird Ridge Trail een 16-jarige hardloper overleed na een aanval door een zwarte beer. © ap.

De beer is los. In een maand tijd zijn er vier aanvallen door het roofdier geweest in de Amerikaanse staat Alaska. Dat is een zeldzaamheid. Bij de aanvallen vielen twee doden en dat is helemaal zeldzaam. In de afgelopen 130 jaar zijn in Alaska zes mensen door een beer gedood.

Een Amerikaanse tiener overleed toen hij tijdens een jaarlijkse bergloop bij Anchorage werd aangevallen door een zwarte beer. Het lukte de 16-jarige Patrick Cooper nog om per sms het thuisfront te alarmeren, maar alle hulp kwam te laat.



Het andere dodelijke slachtoffer was de geologe Erin Johnson die met een assistent materiaal verzamelde in de wildernis. Johnson overleed vrijwel meteen toen de 'extreem agressieve beer' haar aanviel. Het dier is later door rangers afgemaakt



Pepperspray

Zaterdag vloog een beer twee fietsers aan, even buiten Anchorage. Een van de mannen raakte ernstig gewond maar overleefde de aanval doordat zijn kameraad de beer met pepperspray wist te verjagen.



Iets ten noorden van de grootste stad van Alaska raakten vorige week drie wandelaars gewond toen ze in de buurt van hun camping plotseling werden aangevallen door een bruine beer. De wandelaars hoorden gekraak van takken en stonden voor ze het beseften oog in oog met het dier.



De bioloog Rick Sinnott noemde de aanvallen op de Amerikaanse televisie een donderslag bij heldere hemel. "Het gebeurt al heel zelden, laat staan dat in een paar dagen tijd twee doden vallen."



Van bruine beren met jongen is bekend dat zij agressief kunnen zijn. Maar het verbaast de kenners dat ook zwarte beren, de meest voorkomende soort in Noord-Amerika, mensen hebben aangevallen.



Steeds dieper in wildernis

De autoriteiten in Alaska stellen dat het gevaar mede wordt veroorzaakt doordat mensen steeds dieper de wildernis intrekken. Wie een beer tegenkomt, wordt geadviseerd om te blijven staan en tegen het dier te praten, in plaats van weg te rennen of doodstil op de grond te gaan liggen. Het lukt vaak om de beer te verjagen door stenen te gooien of, als het tot een aanval komt, in zijn gezicht te stompen.