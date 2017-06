Onderzoek naar 'seksspelletjes' op Nederlandse basisschool

Bewerkt door: mvdb

28/06/17 - 19u10 Bron: AD.nl

© belga.

Kinderen van een basisschool in de Nederlandse stad Den Bosch houden zich mogelijk al maanden bezig met seksspelletjes. De politie en onder meer de overheidsinstantie GGD zijn een groot onderzoek gestart, laat de school in een brief weten.

Deskundigen zijn bezig om uit te zoeken wat er aan de hand is en wat ze eraan kunnen doen. "We werken aan een veilig schoolklimaat voor kinderen, ouders en onderwijspersoneel", zegt de school. Bestuurder Ankie de Laat verzoekt de ouders rustig te blijven en vertrouwen in de school te houden.



"Broekjes omlaag"

Volgens de regionale tv-zender Omroep Brabant waren er in januari al signalen dat er wat speelde op de Bossche basisschool. Eén van de ouders beweert dat ze zelf heeft gezien dat twee jonge meisjes op school elkaar betastten. "Ze hadden hun broekjes omlaag en zaten aan elkaar", zegt ze tegen de omroep. Een andere moeder voegt daar verontrust aan toe dat de kinderen ook elkaars geslachtsdelen in hun mond nemen.



Afgelopen vrijdag meldde een andere moeder een ander geval van seksuele handelingen tussen twee jongetjes. De ouders hebben het gevoel dat het schoolbestuur de zaak in de doofpot wil stoppen.



Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, benadrukt het bestuur in de brief. Veel ouders willen daar niet op wachten en dreigen hun kinderen per direct van school te halen.



Toiletten

Volgens ouders betasten de leerlingen van groep 3 (kinderen van 5 tot en met 7 jaar) en groep 4 (kinderen van 7 tot en met 9 jaar) elkaar al maandenlang op de toiletten van de school. Het schoolbestuur van De Springplank spreekt van 'grensoverschrijdend gedrag' in de onderbouw. "We hebben direct actie ondernomen."