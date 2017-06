19-jarige wordt door politie Knokke achtervolgd en rijdt in op Nederlandse agenten

Bewerkt door: mvdb

Zeeuws-Vlaanderen Een bestelwagen is afgelopen nacht ingereden op politieagenten in Zeeuws-Vlaanderen. De agenten schoten vervolgens op het rijdende busje. De negentienjarige bestuurder uit het Zeeuwse Breskens is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, meldt de politie vandaag.