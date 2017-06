Kroongetuige in moordzaak kleuter Grégory opgepakt

Door: redactie

28/06/17

De kleine Grégory werd op 16 oktober 1984 levenloos en aan handen en voeten gebonden teruggevonden. © afp.

In het kader van het onderzoek naar de moord op de vierjarige kleuter Grégory Villemin in 1984 is de 48-jarige kroongetuige Murielle Bolle in haar woning in het Franse Granges-sur-Vologne opgepakt, zo meldt een "bron dicht bij het dossier".

Gendarmes arriveerden met zeven voertuigen aan de woning van Bolle om haar mee te nemen. Zij werd meteen vastgezet.



Op het ogenblik van de feiten was Bolle vijftien jaar. Zij zei aanvankelijk te hebben gezien hoe haar schoonbroer Bernard Laroche de kleine Grégory had meegenomen in zijn auto. Later trok zij die getuigenis in.



Eerste verdachte vermoord

Het kind is in een waterloop dood teruggevonden, geboeid aan voeten en polsen. Als eerste verdachte werd Bernard Laroche opgepakt maar in 1985 weer vrijgelaten. Meteen werd hij vermoord door de vader van het kind, Jean-Marie Villemin.



Vervolgens gingen de verdenkingen in de richting van de moeder. In de jaren negentig zuiverde de justitie niettemin haar naam.



Deze maand kwam de affaire, die Frankrijk op zijn kop heeft gezet, weer voor het voetlicht dankzij nieuwe software voor misdaadanalyse. De grootoom en groottante van Grégory, Marcel en Jacqueline Jacob, werden opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld voor ontvoering en onwettelijke vrijheidsberoving met de dood als gevolg. De beide zeventigers kwamen weer vrij. Maar ze staan onder toezicht van het gerecht en moeten gescheiden leven. Het duo ontkent elke betrokkenheid.