Twee jaar nadat ex haar in brand stak, bezwijkt mama (33) aan haar verwondingen

Alles verloor Judy Malinowski toen haar ex-vriend haar in augustus 2015 overgoot met benzine en haar vervolgens in brand stak. Haar mooie gezicht, haar huid, haar haren, twee vingers, haar oren, haar geluk. Maar niet haar levenskracht. Twee jaar lang vocht ze een gruwelijke strijd. Gisteren is ze overleden.

Nadat Judy Malinowski (33) uit Ohio in brand werd gestoken door haar ex Michael Slager (41), raakte tachtig procent van haar lichaam verbrand. Twee jaar lang worstelde ze met gruwelijke verwondingen en onderging ze 52 operaties. In december vond ze de kracht om openlijk te praten over de aanval die haar leven voorgoed veranderd had. Met veel pijn, veel moeite en fluisterend - want haar luchtpijp was zo zwaar beschadigd dat gewoon praten niet meer lukte - maar vastberaden om haar verhaal te doen.

Haar verhaal "Ik had nooit gedacht dat een mens zo slecht kon zijn", vertelde ze toen. "Hij stond daar gewoon en deed niets. Ze richtte zich vanuit haar ziekenhuisbed ook specifiek naar slachtoffers van huiselijk geweld. "Zoek hulp. Loop weg!"



Nadat ze haar verhaal had gedaan, verslechterde de toestand van Judy. In mei werd ze overgebracht naar een palliatief center. Gisteren is ze daar uiteindelijk bezweken aan haar verwondingen, zo bevestigt haar moeder Bonnie Bowes. "Ze vocht twee jaar lang om haar verhaal te vertellen. Wie heeft de kracht om zoiets te doen!?", zei Bonnie. She fought like no one else I've ever met. Judy Malinowski passed away this morning. Finally at peace. https://t.co/hSar9ojVgV #10tv pic.twitter.com/dJ0609PcOo — Glenn McEntyre (@Glenn10TV) 27 juni 2017