Granaataanval op Venezolaans hooggerechtshof vanuit politiehelikopter

De boodschap 'artikel 350 libertad', werd vanuit de helikopter op een spandoek getoond, verwijzend naar het artikel in de grondwet dat burgerlijke ongehoorzaamheid toestaat jegens "elk regime dat in strijd is met democratische principes of de mensenrechten ondermijnt". © Twitter: @Leica_Eye_Cam.

Volgens de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft deze nacht (Belgische tijd) een aanval plaatsgevonden op het hooggerechtshof in de hoofdstad Caracas. Uit een gestolen politiehelikopter werd mogelijk een granaat op het gebouw gegooid, die echter niet explodeerde. Maduro spreekt op de staatstelevisie van een "terroristische aanval'' en legt het verband met een couppoging.

Militares venezolanos están empezando a dar la espalda al asesino de @NicolasMaduro #Venezuela pic.twitter.com/MWXExLlWnv — Suriel Opina (@SurielOpina) Wed Jun 28 00:00:00 MEST 2017 © afp. Yes, or, more nefariously, a simulated coup. I don't think we should rule that possibility out just yet https://t.co/Vj8DUWqxIW — Jan-Albert Hootsen (@jahootsen) Wed Jun 28 00:00:00 MEST 2017 "Ik eis dat de MUD (oppositiepartij, red) deze op een coup gelijkende terroristische aanval veroordeelt", zei de president op de Venezolaanse staatstelevisie. Volgens de president zitten de veiligheidsdiensten de 'terroristen' op de hielen.



Ook beweert Maduro dat de helikopter eerst over het ministerie van Binnenlandse Zaken vloog. Tijdens de vlucht werd de boodschap 'artikel 350 libertad', vanuit de helikopter op een spandoek getoond. Dat verwijst naar het artikel in de grondwet dat burgerlijke ongehoorzaamheid toestaat jegens "elk regime dat in strijd is met democratische rechten of de mensenrechten ondermijnt".



De oppositie ziet het hooggerechtshof als een verlengstuk van de president. Het hof wilde eerder dit jaar de taken van het parlement overnemen, omdat de volksvertegenwoordiging volgens de rechters slecht samenwerkt en regels aan zijn laars lapt.



Het parlement wordt gedomineerd door tegenstanders van de president. Op Maduro's aandringen kwam het hoogste rechtsorgaan terug op zijn besluit.



Coup?

Het is onduidelijk of er een coup gaande is. Op sociale media worden berichten en video's verspreid van militairen die zich tegen de president keren en zelfs de politici van het nationale congres aanvallen, maar het is niet duidelijk om hoeveel man het gaat. Het is ook mogelijk dat Maduro zelf de hele operatie heeft georkestreerd en dat het om een gesimuleerde staatsgreep gaat. Tegenstanders beschuldigen de president er op sociale media van de situatie in scene gezet te hebben om een tegenaanval te rechtvaardigen op de demonstranten die zijn plan om de grondwet te wijzigen dwarsbomen.



Piloot

Volgens de krant El Nacional is de man die de helikopter bestuurt Oscar Pérez, een voormalige kapitein in de staatsveiligheidsdienst CICPC. In een video die op sociale media wordt gepubliceerd, spreekt Pérez direct in de camera terwijl hij wordt geflankeerd door vier gemaskerde mannen met geweren. "Venezolanen, beste broers, we spreken met u namens de staat. Wij zijn een coalitie van militairen, politie en burgers die op zoek zijn naar een evenwicht en tegen deze criminele regering, "zei Pérez. "We hebben twee keuzes: om morgen door ons geweten en het volk beoordeeld te worden of om vandaag te beginnen ons te bevrijden van deze corrupte regering."



In een tweede video wijst de man op een paars lint dat om zijn linkerarm is gebonden en zegt hij trouw te zijn aan "de waarheid en aan Christus". Volgens zijn Instagramprofiel is Perez een onderzoeker, piloot en K9-instructeur. Military attack senators of national congress in #Venezuela ¿¿¿¿ #27June pic.twitter.com/VydJG6KJ0z — Oscar Contreras¿ (@oscarcontrera) Wed Jun 28 00:00:00 MEST 2017