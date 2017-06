Unicef: "Zeventig miljoen kinderen zullen tegen 2030 hun vijfde verjaardag niet halen"

Bewerkt door: ib

28/06/17 - 02u30 Bron: Belga

Een zwaar ondervoede baby in Somalië tijdens de hongersnood van 2011. © epa.

Bijna 70 miljoen kinderen zullen tegen 2030 sterven voor hun vijfde verjaardag, als de wereld niet sneller vooruitgang boekt met het terugdringen van de kindersterfte. Dat meldt Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Volgens Unicef is investeren in de gezondheid en het overleven van de meest kansarme kinderen het kostenefficiëntst.

Uit analyse van Unicef is gebleken dat de hogere kost om de armste kinderen te bereiken met levensreddende gezondheidsinterventies teniet gedaan wordt door grotere resultaten. "De bewijzen zijn overduidelijk", aldus Unicef-topman Anthony Lake. "Investeren in de armste kinderen is niet alleen juist in de theorie, het is ook juist in de praktijk, en leidt tot meer geredde levens voor elke geïnvesteerde dollar."



Baby- en kindersterfte

Uit onderzoek van Unicef in de 51 landen waar zowat 80 procent van de gevallen van baby- en kindersterfte zich voordoet, blijkt dat hulp voor de allerarmsten de kindersterfte drie keer sneller deed afnemen dan hulp aan minder noodlijdende groepen. Unicef berekende dat interventies bij de armste kinderen 1,8 keer kostenefficiënter zijn wanneer rekening gehouden wordt met het aantal geredde levens.



Goedkope maatregelen

De meeste gevallen van kindersterfte kunnen vermeden worden met veelal goedkope maatregelen, zoals bijvoorbeeld met insecticide behandelde netten om malaria tegen te gaan, vaccinaties en verzorging van kinderen met diarree, koorts of longontstekingen.



Afghanistan, Bangladesh en Malawi zijn enkele van de landen met hoge kindersterfte waar focus op de armsten een verschil gemaakt heeft voor de kinderen. Zo nam volgens Unicef in Afghanistan de kindersterfte tussen 1990 en 2015 met de helft af, en in Bangladesh en Malawi met telkens 74 procent.