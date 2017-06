Proefproject om koolstofdioxide in gasveld onder Noordzee op te slaan afgeblazen

Bewerkt door: ib

28/06/17 - 00u29 Bron: Belga

De containerterminals in de haven van Rotterdam. © anp.

Een groot proefproject rond de opslag van koolstofdioxide (CO 2 ) in een gasveld onder de Noordzee staat op losse schroeven. De energiebedrijven ENGIE en Uniper, die nieuwe kolencentrales hebben op de Maasvlakte bij de Nederlandse havenstad Rotterdam, trekken zich terug uit het project uit kostenoverwegingen. Nederlands minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft het parlement vandaag op de hoogte gesteld van het besluit.

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken. © anp.