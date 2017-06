Definitieve uitspraak: geen hoop meer voor zieke baby Charlie

Door: Michelle Sakkers

27/06/17 - 21u06 Bron: AD.nl

Charlie Gard is inmiddels tien maanden oud en werd geboren met een ernstige afwijking waardoor hij nooit zonder beademingsapparatuur kan overleven. © GoFundMe.

De terminaal zieke baby Charlie Gard mag niet naar Amerika voor een levensverlengende therapie. Dat heeft het Europese Hof van de mensenrechten vandaag beslist. Artsen willen de beademingsapparatuur van Charlie afzetten, zodat het kindje 'rustig kan sterven'. Charlies ouders vochten dit - tevergeefs - aan.

De nu tien maanden oude Britse baby werd in augustus 2016 geboren met het mitochondriaal depletie syndroom, een aandoening van het spijsverteringskanaal en de zenuwen. Hierdoor zal hij nooit zelfstandig kunnen ademen. Daarnaast heeft het kindje een hersenbeschadiging. De Britse Hoge Raad oordeelde daarom dat de baby geen kans heeft op een redelijk leven. Charlie zou van de beademing worden afgehaald en naar de palliatieve afdeling van het Great Ormond Street ziekenhuis in Londen worden verplaatst.

Experimenteel

Vlak na de geboorte van Charlie bleek al dat hij aan een genetische afwijking lijdt. © GoFundMe.

Zijn ouders Chris Gard en Connie Yates waren het daar totaal niet mee eens en gingen met hun zaak naar het Europese Hof. Volgens de ouders zou hun kindje nog een speciale therapie kunnen volgen, waarmee zijn hersenfuncties iets zouden kunnen verbeteren. Voor deze behandeling in de VS haalden de ouders een miljoen pond op.



Volgens de medisch specialisten van het ziekenhuis in Londen is die behandeling echter experimenteel en zal deze niet helpen. Zowel de Britse rechter Justice Francis als het Europese Hof van de mensenrechten gaf de artsen gelijk.