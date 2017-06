Stemming in VS-Senaat over 'Trumpcare' verdaagd

EB

27/06/17 - 20u41 Bron: Belga

Senatoren van de Democraten demonstreren voor het Capitool in Washington tegen de afschaffing van 'Obamacare'. © afp.

De Republikeinse meerderheidsfractieleider Mitch McConnell heeft bevestigd dat er deze week geen stemming komt over de omstreden ziekteverzekeringswet en de gedeeltelijke afschaffing van "Obamacare", zo melden NBC News en Fox News.

"Wij zullen de discussies binnen de fractie voortzetten om onze meningsverschillen op te lossen. Wij zullen bijgevolg niet deze week stemmen over het wetsvoorstel", zei McConnell.



"Wij blijven optimistisch dat wij een resultaat zullen verkrijgen dan beter is dan het status quo", zei de meerderheidsleider in de hoge vergadering tegenover Fox News.



McConnell heeft de Republikeinse Senatoren gezegd dat hij veranderingen aan het wetsontwerp wil aanbrengen, een nieuwe beoordeling door het 'Rekenhof' (Congressional Budget Office) wenst en een stemming pas na het parlementaire reces wil, aldus CNN.



Minstens vijf Senatoren van de Grand Old Party (GOP) hebben gezegd niet bereid te zijn over te gaan tot een procedurestemming die ten vroegste vanavond (plaatselijke tijd) zou plaatsvinden, aldus NBC en de conservatieve zender Fox News. Die stemming diende als wegbereider voor een stemming ten gronde tegen het einde van de week.



Nog volgens NBC hebben de bewuste Senatoren hun voorbehoud uitgesproken tijdens hun wekelijkse lunch waarbij zij gezelschap krijgen van vicepresident Mike Pence en stafchef van het Witte Huis Reince Priebus. Alle Senatoren van de GOP zijn dan in de namiddag op het Witte Huis uitgenodigd om over de wet te praten, berichtten ook CNN en Fox.



De GOP heeft in de Senaat maar twee stemmen op overschot.