Duits flatgebouw ontruimd met zelfde bekleding als Londense 'toren des doods'

EB

27/06/17 - 18u03 Bron: DPA

Dit flatgebouw in het Duitse Wuppertal heeft een gelijkaardige gevelbekleding dan de woontoren die onlangs in Londen uitbrandde. © Twitter.

In de westelijke Duitse stad Wuppertal evacueren de autoriteiten momenteel een elf verdiepingen hoog appartementsgebouw nadat is gebleken dat gevelbekleding gelijkaardig is als de Grenfell-woontoren in Londen. Een daar uitgebroken brand heeft aan zeker 79 mensen het leven gekost.