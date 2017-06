Proces tegen verdachte aanslag moskee in Londen is begonnen

Door: redactie

Goed een week na een aanslag bij een moskee in Londen is vandaag het proces tegen de vermoedelijke dader begonnen.

De 47-jarige Darren O. zou één iemand hebben gedood en meerdere andere mensen hebben verwond toen hij met een bestelwagen op een groep mensen voor een moskee inreed. Hij staat nu terecht voor moord en poging tot moord in samenhang met terrorisme.



De openbare aanklager wrijft de 47-jarige aan met voorbedachtheid te hebben gehandeld, gedreven door haat jegens moslims.



De beklaagde was per video vanuit een zwaar beveiligde gevangenis in de rechtszaal in Londen te zien, maar legde nog geen verklaring af.



Het proces vervolgt op 20 juli.