VN-bemiddelaar: "Unieke kans op hereniging Cyprus"

27/06/17 - 13u15 Bron: Belga

VN-gezant Espen Barth Eide ziet de onderhandelingen als een unieke kans. © ap.

De nieuwe onderhandelingen over de hereniging van Cyprus die morgen in Zwitserland van start gaan, zijn een "unieke kans". Dat heeft de speciale VN-gezant Espen Barth Eide vandaag gezegd. "Een oplossing is mogelijk", vindt hij.

Links: de Cypriotische president Nicos Anastasiades, rechts: de Turks-Cypriotische president Mustafa Akinci. © ap.

De onderhandelingen vinden plaats in het skioord Crans-Montana in de Zwitserse Alpen. Tijdens een persconferentie aan de vooravond van die gesprekken toonde de Noorse VN-gezant zich dus positief. Toch waarschuwde hij meteen voor overdreven optimisme. "De dagen zullen lang zijn en het werk moeilijk, zonder garantie op succes."



Behalve de Cypriotische president Nicos Anastasiades en de Turks-Cypriotische leider Mustafa Akinci nemen ook vertegenwoordigers van Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië aan de onderhandelingen deel. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson reist vanavond persoonlijk naar Zwitserland om de gesprekken mee op te starten.



Cyprus is een verdeeld land sinds het Turkse leger in 1974 het noordelijke gedeelte van het eiland binnenviel. Het reageerde op een Grieks-Cypriotisch coup die tot doel had het land bij Griekenland aan te hechten, tot grote ongerustheid van de Turkse minderheid in Cyprus.



In januari stonden de twee kampen dichtbij een akkoord, maar de gesprekken leverden uiteindelijk niets op. Er wordt over zes thema's onderhandeld, volgens Espen Barth Eide is bij vijf ervan al veel vooruitgang geboekt. Wat het zesde thema betreft, de veiligheid van de toekomstige federale staat, "zijn de standpunten diametraal tegengesteld". Momenteel mogen Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië unilateraal militair tussenkomen. De Grieks-Cyprioten willen dat interventierecht afbouwen, de Turks-Cyprioten willen een Turkse militaire aanwezigheid behouden.



Volgens een diplomatieke bron zou Turkije bereid zijn zijn militaire aanwezigheid met 80 procent af te bouwen.