Autobom doodt Oekraïense officier in Kiev

Bewerkt door: LB

27/06/17 - 11u52 Bron: ANP

De bom in de auto ontplofte rond 8.15 uur lokale tijd op een kruispunt in het centrum van de Oekraïense hoofdstad. © afp.

Door een bomaanslag in Kiev is dinsdag een officier van de Oekraïense militaire geheime dienst omgekomen. Een voorbijganger en een oudere man raakten volgens de autoriteiten gewond toen een explosief in de auto van de officier ontplofte. Het ministerie van Defensie spreekt van een terroristische daad.

Head of special operations in Military Intelligence was killed in planted device attack in Kiev Ukraine today.pic.twitter.com/ILlLBBhOHS — Battle Analytics (@BattleAnalytics) Tue Jun 27 00:00:00 MEST 2017

De bom in de auto ontplofte rond 8.15 uur lokale tijd op een kruispunt in het centrum van de Oekraïense hoofdstad. De politie en het ministerie van Defensie gaven geen details over wie er achter de aanslag op de officier, Maksim Sjapoval, zou zitten.



Vorige week raakte een zakenman in Kiev gewond in zijn auto door een explosie. Vorig jaar juli kwam de onderzoeksjournalist Pavel Sjeremet om toen een bom in zijn auto ontplofte, eveneens op straat in het centrum van Kiev. De daders zijn tot nu toe niet gepakt.



Sinds het uitbreken van het gewelddadige conflict met pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne is het aantal incidenten met explosieven buiten de conflictzone gestegen. Autobommen komen relatief weinig voor in dit conflict.