Ontsnapte gevangene blijft 32 jaar uit handen van de politie

27/06/17 - 04u30 Bron: BBC

Steven Dishman, hier op zijn arrestatiefoto uit 1984, wist 35 jaar uit handen van de politie te verblijven. © ap.

De 60-jarige Amerikaan Steven Dishman zit weer achter de tralies. Dishman, die in 1985 ontsnapte, zat vast wegens diefstal. Hij had ten tijde van zijn ontsnapping pas een jaar van zijn straf uitgezeten, die in totaal zeven jaar had moeten duren.

Dishman werd veroordeeld in 1984 en ontsnapte in 1985. Als hij niet was ontsnapt, was hij in 1991 vrijgekomen. Maar omdat hij de benen nam, zal hij nu nog zes jaar moeten zitten, plus mogelijk extra tijd vanwege zijn ontsnapping.



Nu Dishman opgepakt is, is de lijst van ontsnapte gevangenen in Arkansas geslonken naar vier. Eén van hen is Veal Lee, een dief die voortvluchtig is sinds hij in 1984 ontsnapte, een jaar voor Dishman. Waar Dishman zich meer dan 30 jaar heeft opgehouden en hoe hij uit de handen van de politie heeft kunnen blijven, is niet bekend.



Volgens een woordvoerder van de politie heeft hij vrijwel zeker een schuilnaam gebruikt.