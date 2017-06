Trump prijst goede relatie met India tijdens ontmoeting met premier

Bewerkt door: ib

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi, de sterke banden tussen de VS en India benadrukt. Hij stelde dat Modi "een echte vriend" heeft in het Witte Huis.

"Het is een eer om de leider van de grootste democratie ter wereld te ontmoeten", aldus Trump. "De band tussen India en de Verenigde Staten is nog nooit zo sterk, zo goed geweest."



Evenwichtige handelsrelatie

Trump riep ook op tot een "evenwichtige" handelsrelatie, en de "opheffing van de barrières voor de export van Amerikaanse producten" en de vermindering van het handelstekort tussen beide landen. De president wees in het bijzonder op de contracten die ondertekend zullen worden rond de export van aardgas naar India. "Ik probeer om de prijzen wat te doen stijgen", grapte Trump.



Sociale media

De president prees bovendien zijn gebruik van de sociale media. "Premier Modi en ik zijn de wereldleiders van de sociale media. Dat geeft de mensen de kans om rechtstreeks de stem te horen van wie ze hebben verkozen, en voor ons, om de mensen te horen", klonk het. Modi staat eveneens bekend als een scepticus tegenover de traditionele media, en spreekt zijn volk net als Trump vaak toe via de sociale media. Trump heeft 32 miljoen volgers op Twitter, Modi heeft er 31 miljoen.



Modi heeft Trump dan weer uitgenodigd in India, en erop gewezen dat de VS "de eerste partner" zijn van India in zijn huidige socio-economische transformatie.



Noord-Korea

Trump riep bovendien op om "snel" werk te maken van het Noord-Koreaanse dossier. "Het Noord-Koreaanse regime is de bron van enorme problemen, en dat is iets waarmee we ons moeten bezighouden, en we moeten dat waarschijnlijk snel doen", zei hij. Trump bedankte Modi om "nieuwe sancties te hebben uitgevaardigd tegen Noord-Korea".