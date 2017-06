Braziliaanse president aangeklaagd voor corruptie

Bewerkt door: ib

De Braziliaanse president Michel Temer kan worden afgezet. © reuters.

De Braziliaanse president Michel Temer is aangeklaagd voor corruptie. Procureur-generaal Rodrigo Janot heeft bij het Hooggerechtshof een aanvraag ingediend om de president in verdenking te stellen. Het is de eerste keer dat een president in Brazilië aangeklaagd wordt, en de klacht tegen hem kan leiden tot zijn afzetting.